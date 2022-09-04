Борги за "зелену" електроенергію треба погашати якнайшвидше, - НКРЕКП

"Сподіваюсь, що після прийняття відповідних рішень ліцензіати безумовно на 100% виконають рішення регулятора... щоб в мінімальний строк реалізувати рішення комісії", - сказав Ущаповський.

За його словами НКРЕКП очікує наступного тижня отримати для затвердження підписані акти, щоб гроші, які накопичились на рахунках "Укренерго" від продажу перетину для експорту електроенергії в ЄС, йшли на погашення заборгованості перед підприємствами ВДЕ за 2021 і 2022 роки.

Своєю чергою, заступник директора з економіки ДП "Гарантований покупець" Станіслав Сова повідомив, що держпідприємство вже усунуло недоліки в актах та готове передати їх на підпис в "Укренерго", щоб почати виплати старих боргів "зеленим" електростанціям.

"Акти у нас вже готові. Ми за вашим рішенням понесемо їх вчасно і надамо "Укренерго". Також сподіваємося, що "Укренерго" відреагує і підпише вчасно акти. Сподіваємося, що це вплине на розрахунки з ВДЕ за електричну енергію", - заявив Сова.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Разом з тим, заборгованість "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні складає 14,5 млрд грн. При цьому рівень недоплат за вироблену зелену електроенергію в Україні у 2021 році складає 10%, а за 8 місяців 2022 року понад 50%.