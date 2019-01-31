Борги клієнтів "Миколаївгаз Збуту" ростуть із-за зменшення кількості субсидіантів

На початок 2019 року заборгованість за спожитий газ у Миколаївській області зросла до 578 млн гривень

Сокращение в 2 раза количества субсидиантив среди жителей Николаевской области ведет к пропорциональному росту неплатежей за газ. Долги за газ клиентов "Николаевгаз Сбыта" достигли 578 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На начало 2019 года задолженность за потребленный газ в Николаевской области возросла до 578 млн гривен. Увеличение задолженности связано, в первую очередь, с уменьшением количества получателей жилищной субсидии из-за более строгих правил получения госпомощи, а также с повышением цены на газ с 1 ноября 2018 года на 24%", - говорится в сообщении.

На январь 2018 года органы УТСЗН в Николаевской области назначили государственную помощь на отопительный период 2018/2019 года для 67 тыс. потребителей газа. Это в 2 раза меньше, чем год назад.

"Обращаемся ко всем потребителям природного газа Николаевской области с просьбой 100% оплачивать потребленный газ, а при наличии задолженности обращаться в компанию по поводу заключения договора реструктуризации. В противном случае компания будет вынуждена, согласно действующему законодательству, прекратить поставки газа", - резюмирует директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.