Борги клієнтів "Миколаївгаз Збуту" ростуть із-за зменшення кількості субсидіантів

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На початок 2019 року заборгованість за спожитий газ у Миколаївській області зросла до 578 млн гривень

Скорочення в 2 рази кількості субсидіантів серед жителів Миколаївської області веде до пропорційного зростання неплатежів за газ. Борги за газ клієнтів "Миколаївгаз Збуту" досягли 578 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На початок 2019 року заборгованість за спожитий газ у Миколаївській області зросла до 578 млн гривень. Збільшення заборгованості пов'язано, в першу чергу, із зменшенням кількості отримувачів житлової субсидії з-за більш суворих правил отримання держдопомоги, а також з підвищенням ціни на газ з 1 листопада 2018 року на 24%", - йдеться в повідомленні.

На січень 2018 року органи УПСЗН в Миколаївській області призначено державну допомогу на опалювальний період 2018/2019 року для 67 тис. споживачів газу. Це в 2 рази менше, ніж рік тому.

"Звертаємося до всіх споживачів природного газу Миколаївській області з проханням 100% оплачувати спожитий газ, а при наявності заборгованості звертатися в компанію з приводу укладення договору реструктуризації. В іншому випадку компанія буде змушена, згідно з чинним законодавством, припинити постачання газу", - резюмує директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.