Борги клієнтів "Львівгаз Збуту" сягнули 2,2 млрд гривень

Кількість боржників може зростати і надалі через зміни порядку отримання субсидії

По состоянию на 1 января потребители газа Львовской области задолжали компании ООО "Львовгаз Сбыт" 2,2 млрд гривен. На рост неплатежей влияет значительное сокращение количества субсидиантов среди населения области и подорожание стоимости газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Количество субсидиантов среди клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" в текущем отопительном периоде уменьшилась на 54% (515 тыс. в прошлом периоде, и 235 тыс. в этом). Ведь изменились правила начисления государственной помощи. В частности, социальная норма на отопление газа снижена с 5 до 4,5 куб. м, а в случае неуплаты за газ в течение двух месяцев начисление субсидии прекращается", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это напрямую повлияло на рост неплатежей за потребленный газ. Количество должников может расти и в дальнейшем из-за изменения порядка получения субсидии для новых субсидиантов: бюджетные средства субсидий на лицевые счета потребителей зачисляет Ощадбанк. Новая система расчетов может привести к задержке с таким начислением. В связи с чем в счетах за газ у клиентов появится долг. Но это техническая сумма, которая будет закрыта сразу после перечисления Ощадбанком субсидии.

Из-за отсутствия оплаты "Львовгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для дальнейшего обеспечения газом потребителей.

"Если население систематически не платит и копит долги, наша компания должна прекратить газоснабжения, в соответствии с действующим законодательством. В случае неуплаты за газ первый шаг - письменное уведомление о прекращении газоснабжения, таких уже в текущем году направлено 6020. Если же и после этого долг не погашен, мы инициируем отключения и дальше дело решается в судебном порядке", - отмечает начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

В случае трудностей с погашением задолженности, для того, чтобы не ухудшать ситуацию и не накапливать долги, специалисты "Львовгаз Сбыта" рекомендуют своим клиентам заключить график погашения задолженности. При наличии соответствующих документов, в частности справок о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста подаются документы о причине временной незанятости). В дальнейшем, при погашении долгов или их реструктуризации потребитель может обратиться в органы социальной защиты для назначения государственной помощи.