Борги клієнтів "Львівгаз Збуту" сягнули 2,2 млрд гривень

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Кількість боржників може зростати і надалі через зміни порядку отримання субсидії

Станом на 1 січня споживачі газу Львівської області заборгували компанії ТОВ "Львівгаз Збут" 2,2 млрд гривень. На зростання неплатежів впливає значне скорочення кількості субсидіантів серед населення області та подорожчання вартості газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Кількість субсидіантів серед клієнтів ТОВ "Львівгаз Збут" в поточному опалювальному періоді зменшилась на 54% (515 тис. у минулому періоді, і 235 тис. у цьому). Адже змінились правила нарахування державної допомоги. Зокрема, соціальна норма на опалення газу знижена з 5 до 4,5 куб. м, а в разі несплати за газ протягом двох місяців нарахування субсидії припиняється", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, це напряму вплинуло на зростання неплатежів за спожитий газ. Кількість боржників може зростати і надалі через зміни порядку отримання субсидії для нових субсидіантів: бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може привести до затримки із таким нарахуванням. У зв’язку з чим у рахунках за газ у клієнтів з`явиться борг. Але це технічна сума, яка буде закрита одразу після перерахування Ощадбанком субсидії.

Через відсутність оплати "Львівгаз Збут" не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК "Нафтогаз України" - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

"Якщо населення систематично не сплачує і накопичує борги, наша компанія повинна припинити газопостачання, відповідно до чинного законодавства. В разі несплати за газ перший крок - письмове повідомлення про припинення газопостачання, таких вже у поточному році надіслано 6020. Якщо ж після цього борг не погашений, ми ініціюємо відключення і надалі справа вирішується в судовому порядку", - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

У разі труднощів із погашенням заборгованості, для того, аби не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, фахівці "Львівгаз Збуту" рекомендують своїм клієнтам укласти графік погашення заборгованості. При наявності відповідних документів, зокрема довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім’ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості). Надалі, при погашенні боргів або їх реструктуризації споживач може звернутися до органів соціального захисту для призначення державної допомоги.