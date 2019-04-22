Борги за газ клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" зросли майже в 1,5 рази

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Деякі споживачі використовували субсидії на інші цілі, не розплатившись за послугу постачання газу

Борги споживачів газу Дніпропетровської області перед ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" досягли 3,3 млрд гривень. Збільшення неплатежів відбувається через подорожчання газу, зменшення кількості субсидіантів серед населення і монетизації субсидій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За станом на 1 квітня 2019 року борг споживачів газу Дніпропетровської області перед ТОВ "Днепропетровськгаз Збут" досяг 3,3 млрд гривень. Це майже в 1,5 рази більше, ніж у минулому році, в квітні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що з лютого змінився механізм виплати житлових субсидій. Клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", яким призначена державна допомога для оплати спожитого газу, почали отримувати її "живими" грошима. Деякі споживачі використовували отримані кошти на інші цілі, не розплатившись за послугу постачання газу. Вони ризикують залишитися без державної допомоги, адже органи соцзахисту повинні припинити нарахування субсидії в разі виникнення заборгованості на суму понад 340 гривень.

"Ми очікували, що частина субсидіантів, які отримають кошти "на руки" може витратити їх на свої особисті потреби, а не на погашення заборгованості за газоспоживання. На жаль, так і сталося. Крім того, ряд споживачів мають накопичені борги за попередні зимові місяці. Зараз борг клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" становить 3,265 млрд гривень. Найбільше боржників серед споживачів Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського", - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Зарицька Світлана.

За словами прес-служби, компанія підтримує монетизацію субсидій, як необхідний крок для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Проте, одержувачі державної допомоги повинні чітко дотримуватися платіжну дисципліну, щоб виправдати довіру держави, не допустити боргів і не втратити державну підтримку у подальшому.

"У разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості компанія радить споживачам не погіршувати ситуацію і звертатися до ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" за реструктуризацією. При наявності відповідних документів, зокрема довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім'ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості) компанія розгляне можливість реструктуризації боргу", - йдеться в повідомленні.