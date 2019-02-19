Борг клієнтів "Миколаївгаз Збуту" виріс в 1,8 рази

Збільшення неплатежів за газ пов'язано з скороченням числа субсидіантів і подорожчанням газу

На начало 2019 года долги за газ потребителей Николаевской области выросли до 577 млн гривен. С начала 2018 года задолженность увеличилась на 254 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт".

"Связано это с тем, что с 1 октября 2018 года изменились правила назначения субсидий, после чего среди клиентов "Николаевгаз Сбыт" на 67% уменьшилось количество субсидиантов", - говорится в сообщении.

По словам директора ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталии Левченко, это совпало с повышением стоимости природного газа, который в начале отопительного сезона подорожал на 24%.

"В это же время доходы населения выросли незначительно, что и привело к росту текущей задолженности бытовых потребителей", - говорит Наталия Левченко.

В компании надеются, что изменения в законодательстве о назначении субсидий, а именно – монетизация субсидий, положительным образом повлияют на платежеспособность потребителей газа.

"У потребителей появится стимул контролировать своевременность и полноту оплаты за коммунальные услуги, а также повлияет на желание экономить энергоресурс", - отмечает Наталья Левченко.