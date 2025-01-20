Документы об убийстве Кеннеди будут рассекречены, - Трамп

Обращаясь к своим сторонникам в Вашингтоне (округ Колумбия) на Capital One Arena будущий президент Штатов заявил о планах рассекретить информацию о громких убийствах в стране в 60-е годы.

Кроме документации о гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), планируется также рассекретить файлы об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси).

"Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга", - сказал Трамп.

Он добавил, что "все эти документы будут опубликованы".