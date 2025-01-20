Документы об убийстве Кеннеди будут рассекречены, - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы. В частности об убийствах президента Джона Фицджеральда Кеннеди.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию выступления Трампа на митинге перед своей инаугурацией.
Обращаясь к своим сторонникам в Вашингтоне (округ Колумбия) на Capital One Arena будущий президент Штатов заявил о планах рассекретить информацию о громких убийствах в стране в 60-е годы.
Кроме документации о гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), планируется также рассекретить файлы об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси).
"Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга", - сказал Трамп.
Он добавил, что "все эти документы будут опубликованы".
Напомним, еще во время своей первой президентской каденции Трамп поручил в 2017 году ведомствам внести правки в определенные файлы, в частности рассекретить данные о деле по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда в базе Национального управления архивов и документации были впервые опубликованы 2891 документ, связанный с этим громким убийством.
При этом Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств США решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.
Стоит также отметить, что в октябре 2017-го истекал 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.