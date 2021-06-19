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Доповідь ООН щодо прав людини в Криму фіксує переслідування та тортури

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Субота 19 червня 2021 22:14
Доповідь ООН щодо прав людини в Криму фіксує переслідування та тортури Фото: перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар (facebook.com/edzhaparova)
Автор: Олександр Білоус

Опубліковано чергову проміжну доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму. Вона буде представлена під сесії Ради ООН з прав людини, яка починає свою роботу в понеділок.

Про це повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

"Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ", - повідомила вона.

За її словами, окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення.

Російські беззаконня включає також наступ на релігійні свободи, зокрема йдеться про переслідування Православної церкви України, повідомила заступник голови МЗС України.

"Це ті практики у порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські землі Криму та Донбасу", - написала Джеппар.

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