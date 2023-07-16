Доказательство перевозки БК гражданскими авто из РФ. В Мариуполе в ДТП попали два грузовика

Известно, что авария произошла на Таганрогском шоссе недалеко от въезда в Мариуполь со стороны Новоазовска. Там один российский грузовик протаранил другой.

Однако в кузове одной из машин очевидцами были зафиксированы ящики, типичные по виду и маркировка для российских БК.

Андрющенко отметил, что в Мариуполе уже не в первый раз фиксируются случаи, когда россияне для доставки вооружения используют гражданские авто.

"Место аварии было быстро охвачено и без лишнего шума "ликвидировано" военными", - написал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь Донецкой области в первые месяцы войны. Защитники города сопротивлялись врагу, находясь длительное время в окружении.

В последнее время в городе и около него участились взрывы, постоянно происходят "прилеты" центрами дислокации оккупантов, а также местами хранения российской военной техники, базирующейся в захваченном городе.

Так, утром 13 июля стало известно, что в Мариуполе был нанесен удар по казармам кадыровцев. Чтобы попытаться минимизировать последствия удара, тела убитых вывозились ночью.

Также вечером 12 июля в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы. По словам очевидцев, после серии взрывов побережья в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

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