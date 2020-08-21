Додон готовий випробувати російську вакцину від коронавірусу

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину проти коронавірусу. Він зараз перебуває з робочим візитом в Росії.

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами Додона, випробування російської вакцини від коронавірусу на іноземних громадянах стануть можливі, за його оцінками, в найближчі кілька тижнів.

"Як тільки її (вакцину від COVID-19 - ред.) можна буде використовувати на іноземних громадян, я приїду сюди або ми знайдемо іншу можливість протестувати цю вакцину на мені особисто", - заявив Додон.

Також він додав, що готовий ризикнути здоров'ям, якщо це буде необхідно, щоб ця вакцина якомога швидше потрапила в Молдову. Таким чином він має намір розвіяти "скептицизм деяких молдовських громадян, в тому числі і в офіційних колах".

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

Також Франція приєдналася до країн, профільних міжнародних організацій та експертних кіл, які ставлять під сумнів готовність російської вакцини від коронавірусу.