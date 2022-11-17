Достройка ветровых электростанций поможет держать в балансе украинскую энергосистему, - эксперт

"Я предлагал бы кроме проектов постановки малых модульных реакторов, который займет минимум 18 месяцев, все же оперативно переподписать контракты на "зеленый" тариф с владельцами ветровых электростанций. Потому что ВЭС, если мы будем говорить о маневровой мощи, они более маневровые, чем те же малые модульные атомные станции", - сказал он.

Белявский отметил, что сейчас на этапе завершения строительства и ввода в эксплуатацию находится около 300 МВт мощностей ВЭС, которые независимо от времени года могут выполнять функцию по балансировке энергосистемы.

Он также добавил, что Украине уже сейчас нужны дополнительные генерирующие мощности.

"Ввести в эксплуатацию эти 300 МВт можно за полтора-два месяца и это будет совпадать с сезоном минимальных температур, когда будет максимальное потребление электрической энергии", - подчеркнул Белявский.

Напомним, инвесторы призывают энергетический комитет Рады поддержать законопроект по достройке ветроэлектростанций.

По мнению Светланы Михайловской, заместителя директора Европейской бизнес ассоциации, у Украины есть энергетический потенциал в части зеленой энергетики, который нужно дополнительно задействовать для минимизации последствий атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру.