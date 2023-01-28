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За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, еще 7 ранены

Фото: за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За пятницу, 27 января, российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 27 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 – в Парасковеевке и 1 - Большой Новоселке", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1330 человек, еще 2912 ранены.

Как сообщалось, в пятницу вечером, 27 января, российские военные нанесли удар по Часов Яру Донецкой области. В частности, оккупанты обстреляли жилой массив.

Кроме этого, днем 27 января российские военные также обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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