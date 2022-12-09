За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще двое ранены

"За четверг, 8 декабря, стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 - в Бахмуте, 1 - в Торецке и 1 - в Нетайлово", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 2 человека получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1251 человек, еще 2711 ранены.