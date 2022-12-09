За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще двое ранены

По данным на утро пятницы, 9 декабря, оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 2 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За четверг, 8 декабря, стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 - в Бахмуте, 1 - в Торецке и 1 - в Нетайлово", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще 2 человека получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1251 человек, еще 2711 ранены.
Как сообщалось, российские оккупанты наносят удары по "Пунктам Несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.
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