RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, - ОВА

Фото: за сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 29 октября, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, 5 человек погибли 29 октября в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 - в Коровьем Яру, 2 - в Святогорске и 1 - в Лимане.

"Еще 8 человек за вчера получили ранения", - добавил Кириленко.

Всего на утро воскресенья, 30 октября, убиты 1125 жителей Донецкой области. 2499 жителей получили ранения.

В эти цифры не входят данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв установить невозможно.

Как сообщалось, в субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая область