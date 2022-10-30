За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, - ОВА

По его словам, 5 человек погибли 29 октября в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 - в Коровьем Яру, 2 - в Святогорске и 1 - в Лимане.

"Еще 8 человек за вчера получили ранения", - добавил Кириленко.

Всего на утро воскресенья, 30 октября, убиты 1125 жителей Донецкой области. 2499 жителей получили ранения.

В эти цифры не входят данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв установить невозможно.