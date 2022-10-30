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За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, - ОВА

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Донбасс, Воскресенье 30 октября 2022 08:24
За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, - ОВА Фото: за сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 29 октября, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, 5 человек погибли 29 октября в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 - в Коровьем Яру, 2 - в Святогорске и 1 - в Лимане.

"Еще 8 человек за вчера получили ранения", - добавил Кириленко.

Всего на утро воскресенья, 30 октября, убиты 1125 жителей Донецкой области. 2499 жителей получили ранения.

В эти цифры не входят данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв установить невозможно.

Как сообщалось, в субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.

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