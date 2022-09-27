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За сутки энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч украинцев

Фото: за сутки энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ за минувшие сутки вернули свет для 16,7 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Энергетики благодаря удачным действиям ВСУ возобновили линии электропередачи в 16 населенных пунктах.

Так, работы проводились в Бахмутском, Краматорском, Волновахском и Покровском районах Донбасса.

В течение суток аварийно-ремонтные бригады полностью или частично вернули электроснабжение в 9 населенных пунктов Донбасса. Как следствие снова со светом 8448 семей.

В Днепропетровской области российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район из тяжелой артиллерии, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света.

"Несмотря на ежедневную угрозу, аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно чинят поврежденные врагом линии и оборудование и делают все возможное, для того чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы проводят, как только получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ. В последние сутки. энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 8273 семей в 7 населенных пунктах Никопольского района, которые были обесточены в результате обстрелов накануне", - сообщили в компании.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Электроэнергия