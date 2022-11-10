За сутки в Донецкой области россияне убили трех человек, еще 12 ранены

На утро, 10 ноября, стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 12 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Павловке", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации - в Яровой.
По словам главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1185 людей, еще 2578 ранены.
Как сообщалось, российские оккупанты выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим позициям на Донецком направлении.
Также украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник. Речь идет о БПЛА "Орлан-10".
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