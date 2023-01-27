За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 гражданских, еще 9 человек ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 января россияне убили 6 жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 2 в Богоявленке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 9 человек в области получили ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за агрессии России погибли 1326 человек, еще 2905 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.