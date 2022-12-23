RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки из-за обстрелов РФ убиты 4 человека Донецкой области, еще 7 ранены

Фото: за сутки из-за обстрелов РФ убиты 4 человека Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро пятницы, 23 декабря, за сутки российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 - в Часовом Яру и 2 - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1279 людей, еще 2780 ранены.

Как сообщалось, 22 декабря, российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску. Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая - по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьОбстрілвибухи