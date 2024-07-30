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Доброволец из Финляндии погиб на войне в Украине

Вторник 30 июля 2024 22:17
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Доброволец из Финляндии погиб на войне в Украине Иллюстративное фото: россияне убили в Украине добровольца из Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ в защите от российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Yle рассказали в Ассоциации участников боевых действий Финляндии.

По данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка.

О трагедии Ассоциация узнала от родственника погибшего добровольца. Также факт гибели подтвердили финские власти.

Как пишет Yle, это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабной войны Украину от российских оккупантов помогает защищать большое количество добровольцев из различных стран.

К сожалению, часть из них уже погибла. Так, сегодня, 30 июля, стало известно о гибели в Украине грузинского добровольца Бондо Гагнидзе. Его убили россияне в Донецкой области.

Также неделю назад польские СМИ написали о гибели в Украине добровольца из Польши Томаша Секалы.

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