Доброволец из Финляндии погиб на войне в Украине
В Украине погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ в защите от российских оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Yle рассказали в Ассоциации участников боевых действий Финляндии.
По данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка.
О трагедии Ассоциация узнала от родственника погибшего добровольца. Также факт гибели подтвердили финские власти.
Как пишет Yle, это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.
Что предшествовало
Напомним, с начала полномасштабной войны Украину от российских оккупантов помогает защищать большое количество добровольцев из различных стран.
К сожалению, часть из них уже погибла. Так, сегодня, 30 июля, стало известно о гибели в Украине грузинского добровольца Бондо Гагнидзе. Его убили россияне в Донецкой области.
Также неделю назад польские СМИ написали о гибели в Украине добровольца из Польши Томаша Секалы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.