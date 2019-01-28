Добродомов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Добродомова кандидатом у президенти

Дата рождения: 13 января 1977 года (42 года)

Партия: "Народный контроль"

Должность: народный депутат

Семья: женат, двое детей

Добродомов на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Добродомов на выборах 2019. Новости

25 января Центризбирком зарегистрировал Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты Украины .

. 22 января 2019 года партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера, внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова кандидатом на пост президента Украины.

Биография

Дмитрий Добродомов родился 13 января 1977 года во Львове. Учился во Львовском техническом колледже, на электромеханическом факультете университета "Львовская политехника" (1996-1999 гг.), окончил факультет последипломного образования Львовского национального университета по специальности "Журналистика" (2004 год). С 1998 года работал журналистом.

С 2002 года - директор департамента собственных корреспондентов газеты "Экспресс", с 2005 года - оперативный редактор издательской группы "Экспресс", с 2007 года - первый заместитель стратегического редактора газеты "Экспресс".

С 2008 года - соучредитель ООО "Агентство журналистских расследований", ответственный редактор газеты "Информатор".

С сентября 2010 года - генеральный продюсер телеканала ZIK.

С 2012 по 2014 год был генеральным директором медиа-холдинга ZIK.

В 2017 году Добродомов поступил во Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии управления при президенте Украины.

Политическая деятельность

Общественно-политическую деятельность Добродомов начал в 2000 году с участия в Комитете сопротивления "За правду!", в в 2002 году он был активистом движения "Украина без Кучмы".

Во время Революции Достоинства Добродомов вместе с коллегами журналистами и активистами начал создание общественного движения "Народный контроль", которое в мае 2014 стало платформой для создания новой политической силы.

Осенью 2014 года Добродомов баллотировался в парламент - стал народным депутатом после победы в избирательном округе № 115 во Львове. Добродомов является руководителем межфракционного объединения "Народный контроль" и секретарем комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

22 января 2019 года партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины.

Фото: Дмитрий Добродомов (nkontrol.org.ua)

Семья

Жена Дмитрия Добродомова - Анна Малкина (1978 года рождения) - доктор политических наук в Киевском национальном университете. У супругов двое детей - дочь и сын.

Фото: Дмитрий Добродомов с женой (wikipedia.org)