Добродомов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Добродомова кандидатом у президенти
Дата рождения: 13 января 1977 года (42 года)
Партия: "Народный контроль"
Должность: народный депутат
Семья: женат, двое детей
Добродомов на выборах 2019. Новости
Дмитрий Добродомов родился 13 января 1977 года во Львове. Учился во Львовском техническом колледже, на электромеханическом факультете университета "Львовская политехника" (1996-1999 гг.), окончил факультет последипломного образования Львовского национального университета по специальности "Журналистика" (2004 год). С 1998 года работал журналистом.
С 2002 года - директор департамента собственных корреспондентов газеты "Экспресс", с 2005 года - оперативный редактор издательской группы "Экспресс", с 2007 года - первый заместитель стратегического редактора газеты "Экспресс".
С 2008 года - соучредитель ООО "Агентство журналистских расследований", ответственный редактор газеты "Информатор".
С сентября 2010 года - генеральный продюсер телеканала ZIK.
С 2012 по 2014 год был генеральным директором медиа-холдинга ZIK.
В 2017 году Добродомов поступил во Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии управления при президенте Украины.
Общественно-политическую деятельность Добродомов начал в 2000 году с участия в Комитете сопротивления "За правду!", в в 2002 году он был активистом движения "Украина без Кучмы".
Во время Революции Достоинства Добродомов вместе с коллегами журналистами и активистами начал создание общественного движения "Народный контроль", которое в мае 2014 стало платформой для создания новой политической силы.
Осенью 2014 года Добродомов баллотировался в парламент - стал народным депутатом после победы в избирательном округе № 115 во Львове. Добродомов является руководителем межфракционного объединения "Народный контроль" и секретарем комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
22 января 2019 года партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины.
Фото: Дмитрий Добродомов (nkontrol.org.ua)
Жена Дмитрия Добродомова - Анна Малкина (1978 года рождения) - доктор политических наук в Киевском национальном университете. У супругов двое детей - дочь и сын.
Фото: Дмитрий Добродомов с женой (wikipedia.org)