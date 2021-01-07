Днями в Ізраїль прибуде перша партія COVID-вакцини Moderna

На днях перша партія вакцини від коронавіруса Modernа повинна прибути до Ізраїлю. Раніше стало відомо, що Моз погодив поставку 6 млн доз вакцини.

Про це повідомив премьер-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

зокрема, вакцини планують доставити людям, які не можуть самі прийти у лікарню.

"Це перша партія вакцини Modernа, будуть ще. Я працюю над тим, щоб доставити громадянам Ізраїлю мільйони доз вакцин, щоб ми змогли раз і назавжди позбутися від пандемії коронавіруса, - сказав Нетаньяху.

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Раніше стало відомо, що Ізраїль схвалив використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna. У грудні вакцина Moderna отримала дозвіл на використання в США та Канаді. Ще кілька країн розглядають можливість її застосування.

Нагадаємо також, що Ізраїль посилює обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавіруса. Влада називає це "останнім кроком" на тлі вакцинації населення країни. Посилення набудуть чинності опівночі з четверга на п'ятницю і будуть діяти 14 днів.