В "ДНР" заявили про перших щеплених COVID-вакциною "Спутник-V"

У так званій "ДНР" заявили про нібито початок вакцинації населення від коронавірусу. Бойовики стверджують про щеплення перших пацієнтів російською вакциною "Спутник-V".

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Як заявляють в "ДНР", перші дози вакцини "Спутник-V" отримали дві співробітниці донецьких лікарень. Вакциновані жінки тепер перебувають під наглядом лікарів.

Для щеплення населення окупанти відкрили спеціальні пункти. Один з них працює в Центрі первинною медико-санітарної допомоги №11 в Донецьку. Саме там нібито вакцинували перших пацієнтів.

Крім того, бойовики заявляють, що щеплення вакциною "Спутник-V" нібито отримав ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін. Ватажок бойовиків нібито вакцинувався в одній з лікарень Донецька.

Нагадаємо, вчора ватажок бойовиків Пушилін заявив про прибуття в "ДНР" партії російської вакцини "Спутник-V". Він анонсував початок вакцинації на окупованій території Донецької області.

Водночас в Росії офіційно не підтверджують відправку бойовикам вакцини від коронавірусу "Спутник-V".