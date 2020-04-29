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"ДНР" заявила, що у переданого Україною полоненого виявили COVID-19

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 16:29
"ДНР" заявила, що у переданого Україною полоненого виявили COVID-19
Фото: обмін полоненими 16 квітня (facebook.com/president.gov.ua)

Коронавірус нібито підтвердили в одного зі звільнених

Коронавірус нібито виявлено в одного з переданих Україною на окуповані території в рамках обміну полоненими 16 квітня. Про це заявила так званий "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, виявлено випадок коронавірусу серед переданих самопроголошеній "Донецькій народній республіці".

"У одного з осіб, переданих Україною 16 квітня в рамках обміну полоненими, підтверджено коронавірус", - зазначила Долгошапко.

Інших подробиць на даний момент не повідомляється.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко розповів, що усі звільнені в ході обміну полоненими 16 квітня українці пройшли ПЛР-тестування на коронавірус і отримали негативні результати.

Минулого тижня окремі райони Донецької та Луганської областей підтвердили понад 100 випадків COVID-19 і ввели сувору самоізоляцію. Також повідомлялося, що окупований Луганськ закрили на в'їзд у зв'язку з карантинними обмеженнями, а в самопроголошених "республіках" Донбасу обмежено пасажирське міжміське сполучення.

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