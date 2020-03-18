В "ДНР" заявили про закриття КПП на Донбасі через коронавірус

Фото: бойовик на Донбасі (dnr-news.com)

В "ДНР" заявили про відсутність випадків зараження COVID-19

Самопроголошена "Донецька Народна Республіка" закриє підконтрольні бойовикам пункти пропуску на Донбасі з 21 березня через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що прийнято рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "Донецької народної республіки" на Донбасі з 00:00 годин 21 березня 2020 року.

Також "ДНР" повідомляє про нібито відсутність випадків зараження COVID-19 .

Нагадаємо, що Україна на Донбасі в рамках карантину ввела додаткові обмеження щодо перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування не будуть пропускати людей без постійної реєстрації на підконтрольній території.

Крім того, командування операції Об'єднаних сил обмежило роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій області. Так, період з 16 березня по 3 квітня робота КПВВ у Донецькій області буде обмежена в обох напрямках.

Раніше повідомлялося, що так звана "влада" окупованого Криму через коронавірус в Україні закриває адміністративний кордон з материковою частиною.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація та Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною з 17 березня через пандемію коронавірусу. Про відновлення руху поїздів обіцяють повідомити додатково.