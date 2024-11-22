В Днепровском районе Киева из-за взрыва погиб мужчина: детали от полиции

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Напомним, в конце июня в Деснянском районе Киева мужчина взорвал гранату. В результате этого были повреждены более десяти авто.

Дома у мужчины нашли еще пять гранат и около 40 патронов.

Также 8 сентября в Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

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