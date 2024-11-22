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В Днепровском районе Киева из-за взрыва погиб мужчина: детали от полиции

Киев, Пятница 22 ноября 2024 17:06
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В Днепровском районе Киева из-за взрыва погиб мужчина: детали от полиции Фото: в Днепровском районе Киева из-за взрыва погиб мужчина (t.me/gunpKyiv)
Автор: Иван Носальский

В Днепровском районе Киева сегодня, 22 ноября, прозвучал взрыв. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

По данным правоохранителей, информация о взрыве в Днепровском районе поступила около 15:00.

"Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных травм потерпевший погиб на месте", - уточнили в полиции.

Полицейские устанавливают личность погибшего. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, судмедэксперт и другие службы.

Похожие инциденты

Напомним, в конце июня в Деснянском районе Киева мужчина взорвал гранату. В результате этого были повреждены более десяти авто.

Дома у мужчины нашли еще пять гранат и около 40 патронов.

Также 8 сентября в Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

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