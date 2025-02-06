В Днепропетровской области автобус попал в ДТП: много пострадавших, фото

ДТП с автобусом произошло в Днепропетровской области утром 6 февраля. В результате аварии пострадали 14 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.
Служба спасения получила сообщение о ДТП в сегодня 7:00. Авария произошла на трассе Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской сельской территориальной громады Никопольского района.
Водитель автобуса "Паз 4234", который перевозил работников предприятия, не справился с управлением, в результате чего транспорт въехал в дерево. В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель.
Фото: в Днепропетровской области автобус столкнулся с деревом (dp.dsns.gov.ua)
Бойцы ГСЧС деблокировали водителя и передали медикам для госпитализации. На месте аварии работали шесть спасателей и две единицы техники ГСЭС.
Обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.
Напомним, в декабре в Харькове произошло ДТП с автобусом и автомобилем Suzuki. В результате аварии шесть человек пострадали.
Также РБК-Украина сообщало, что 15 декабря вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали. Водитель, устроивший аварию, скрылся с места происшествия, его задержали.
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