В Днепропетровской области автобус попал в ДТП: много пострадавших, фото

Фото: в Днепропетровской области автобус попал в ДТП (dp.dsns.gov.ua)

ДТП с автобусом произошло в Днепропетровской области утром 6 февраля. В результате аварии пострадали 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Служба спасения получила сообщение о ДТП в сегодня 7:00. Авария произошла на трассе Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской сельской территориальной громады Никопольского района. Водитель автобуса "Паз 4234", который перевозил работников предприятия, не справился с управлением, в результате чего транспорт въехал в дерево. В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель. Фото: в Днепропетровской области автобус столкнулся с деревом (dp.dsns.gov.ua) Бойцы ГСЧС деблокировали водителя и передали медикам для госпитализации. На месте аварии работали шесть спасателей и две единицы техники ГСЭС. Обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.