В Днепре жестоко избили подростка посреди улицы: что говорит полиция

Случаи избиения подростков в Украине

Стоит заметить, что подобные инциденты случаются не впервые.

Так, ранее полиция проводила проверку по факту избиения подростка в Киеве. На страницах Telegram-каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.

Перед тем в селе Софиевская Борщаговка под Киевом группа подростков жестоко избила парня. Полиция также открыла уголовное производство.

Еще один случай произошел в Белой Церкви, где несовершеннолетние не только избили, но и унижали 12-летнюю девушку. Правоохранители уже установили всех участников конфликта, а одного из фигурантов - 16-летнего парня суд взял под стражу.

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