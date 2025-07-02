В Днепре жестоко избили подростка посреди улицы: что говорит полиция

В Днепре полицейские расследуют нападение на подростка. В тяжком избиении подозревается 16-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

"1 июля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, во время конфликта 16-летний парень ударил 14-летнего, после чего тот упал на землю и получил серьезную травму. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он получает медицинскую помощь.

Инцидент произошел 30 июня на одной из улиц Шевченковского района города.

Случаи избиения подростков в Украине

Стоит заметить, что подобные инциденты случаются не впервые.

Так, ранее полиция проводила проверку по факту избиения подростка в Киеве. На страницах Telegram-каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.

Перед тем в селе Софиевская Борщаговка под Киевом группа подростков жестоко избила парня. Полиция также открыла уголовное производство.

Еще один случай произошел в Белой Церкви, где несовершеннолетние не только избили, но и унижали 12-летнюю девушку. Правоохранители уже установили всех участников конфликта, а одного из фигурантов - 16-летнего парня суд взял под стражу.

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