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Подозреваемому в теракте в Днепре избрали меру пресечения

Днепр, Понедельник 16 декабря 2024 19:32
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Подозреваемому в теракте в Днепре избрали меру пресечения Фото: подозреваемого в теракте в Днепре отправили под стражу (Офис генпрокурору)
Автор: РБК-Украина

Подозреваемому в совершении теракте в Днепре 14 декабря избрали меру пресечения. 37-летний мужчина будет находиться под стражей два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора Украины.

Как сообщается, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Теракт в Днепре: что произошло

Напомним, 14 декабря 2024 года в 14:45 в Днепре вблизи административного здания прогремел взрыв, который оказался террористическим актом. В результате трагедии погиб один человек, еще три человека - включая двух полицейских, которые находились на службе, - получили тяжелые ранения.

Уже на следующий день правоохранители задержали 37-летнего мужчину, которого подозревали в причастности к взрыву. По информации, предоставленной Днепропетровской областной прокуратурой, подозрения подтвердились: злоумышленник заложил взрывное устройство, которое привело к трагическим последствиям.

Полиция и прокуратура работают над установлением мотивов подозреваемого и его возможных связей с другими преступными группировками. Пострадавшие, включая полицейских, находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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