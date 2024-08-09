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В Днепре задержан подросток, который по заказу спецслужб России поджег автомобиль ВСУ

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 16-летнего жителя Днепра, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Подросток, выполняя задание от РФ, совершил поджог служебного автомобиля, принадлежащего Силам обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские спецслужбы вышли на связь с юношей в июле этого года через Telegram-каналы, где он искал "легкие деньги". Представитель РФ дистанционно предложил ему сотрудничество в обмен на быстрый заработок. По указанию агрессоров, подросток провел разведку вблизи мест парковки военных автомобилей, обнаружил три потенциальные цели и сфотографировал их для "согласования" с российскими кураторами.

Получив "отмашку", юноша поджег один из военных внедорожников, использовав легковоспламеняющуюся смесь, и зафиксировал поджог на видео для отчета перед заказчиками.

Российские спецслужбы планировали использовать эти материалы для проведения информационно-психологических операций, создавая иллюзию наличия антиукраинского подполья в прифронтовом городе.

Правоохранители оперативно задокументировали преступные действия подозреваемого и задержали его на месте преступления. Во время обыска в его доме был изъят мобильный телефон и одежда с доказательствами причастности к поджогам.

Следователи СБУ сообщили юноше о подозрении по статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Хотя задержанный несовершеннолетний, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

 

Фото: В Днепре задержан подросток, который по заказу спецслужб России поджег автомобиль ВСУ (t.me/SBUkr)

Недавно СБУ задержала агента ФСБ, который в Одесской области планировал поджог на объектах Сил обороны и "Укрзализныци".

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