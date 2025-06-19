В Днепре задержали на краже парня, который является фигурантом дела о смертельном ДТП

Как сообщают источники РБК-Украина, 18-летний парень является фигурантом дела о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Детали дела

В мае злоумышленники, находясь в супермаркете, выбирали товары и покидали помещение, не рассчитавшись за покупки. После просмотра камер видеонаблюдения правоохранители установили личности воров. Ими оказались 55-летний мужчина и его 18-летний сын, которые уже являются фигурантами других уголовных производств.

Обоим было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения). Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Смертельное ДТП в Днепре

Смертельное ДТП произошло 1 декабря, около 19:45 в районе улицы Набережная Заводская. Тогда, согласно данным следствия, водитель BMW допустил столкновение с Ford, который выполнял маневр разворота.

В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка Ford. Также пострадали водитель авто и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей.

Водитель BMW, 2005 года рождения, был задержан. В частности было открыто производство по 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть или тяжкие телесные повреждения.

Также, как пишут СМИ, подозрение было объявлено и 17-летнему пассажиру BMW из-за неоказания помощи лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии.