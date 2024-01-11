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В Днепре задержали мужчин, которые удерживали в трудовом рабстве 50 человек (фото)

Архивное фото: В Днепре задержали мужчин, которые удерживали в трудовом рабстве 50 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Днепре задержали четырех злоумышленников, которые держали в трудовом рабстве пятьдесят человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Четверо жителей Днепра организовали противоправную схему вербовки граждан для содержания их в трудовом рабстве.

Участники группы вербовали на вокзалах внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, которые не имели постоянного места жительства. 

Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации. Обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство.

50 человек спасли из неволи

Вместо этого людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями. Заставляли их бесплатно работать на тяжелых сельскохозяйственных и строительных работах.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Подозреваемые отбирали у граждан документы и средства связи. Если завербованные пытались самостоятельно покинуть место содержания, участники группы осуществляли на них психологическое давление и угрожали применить силу", - говорится в сообщении.

Во время обысков на территории дома находилось 50 человек - они были освобождены. Изъяты черновые записи, телефоны, автомобили.

Что угрожает злоумышленникам

Группе лиц сообщено о подозрении по факту вербовки и перемещения людей с целью трудовой эксплуатации

Сейчас мужчины задержаны и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Громкие преступления в Украине

Ранее правоохранители задержали группу рэкетиров, требовавших у жителей Житомирской области фиктивные долги.

Также в Чернигове полиция задержала адвоката, который за деньги "помогал" военнообязанным уклониться от мобилизации в ВСУ.

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