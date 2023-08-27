В Днепре задержан мужчина за стрельбу в центре города

По словам полиции, 26 августа к ним поступило сообщение о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе города.

Как установили правоохранители, на улице между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе которого 36-летний "стрелок" сел в автомобиль и произвел пять выстрелов в воздух.

Фото: в Днепре мужчина начал стрельбу в центре города (dp.npu.gov.ua)

Работники отделения полиции №7 задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли у него травматический пистолет.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в начале месяца мы сообщали, что в Израиле мужчина открыл огонь прямо посреди Тель-Авива. В результате инцидента пострадал мужчина.

До этого в нидерландском городе Роттердам на большом летнем карнавале Zomercarnaval произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

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