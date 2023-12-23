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В Днепре задержали банду подростков, подозревают в жестоком убийстве и других преступлениях

Фото: в Днепре задержали банду подростков, подозревают в жестоком убийстве и других преступлениях (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 19 лет, которых подозревают в жестоком убийстве бездомной женщины. Также проверяют их причастность к покушению на убийство другого мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря. Нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате чего она скончалась. 

Также этой ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое. Ему удалось убежать от нападавших с многочисленными телесными повреждениями. 

Более того, подростки могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади.

Следователи осмотрели места преступлений и установили маршрут движения нападавших. В телефоне одного из подозреваемых были обнаружены фрагменты видео, на которых зафиксированы преступления фигурантов. 

"Во время досудебного расследования полицейские установили всех участников событий и провели около десяти обысков по местам их проживания, установили круг их знакомств и свидетелей, в результате чего собрали полную доказательную базу для привлечения их к ответственности", - пишет пресс-служба.

 

Фото: в Днепре задержали банду подростков, подозревают в жестоком убийстве и других преступлениях (npu.gov.ua)

В ходе следственных действий также была получена информация о том, что действиями подростков мог руководить 23-летний житель Днепра, который сейчас находится в местах лишения свободы и является подсудимым за совершение убийства и разбойного нападения.

"По имеющейся информации, общение между ним и задержанными происходило в общей группе в мессенджере, где пропагандировалось насилие и радикальные преступные действия. Туда же фигуранты сбрасывали видео совершенных преступлений. В его камере проведен обыск и изъят мобильный телефон. Для проверки указанной информации привлечены сотрудники киберполиции", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

Задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, что предусмотрено п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

Подросткам грозит пожизненное заключение. 

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", - добавляет полиция.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве украинского военного.

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