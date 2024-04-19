В Днепре из-под завалов достали тело женщины (фото)

Спасатели в Днепре деблокировали тело еще одной погибшей в результате сегодняшнего удара армии России по областному центру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Из-под завалов многоэтажки деблокировано тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.
Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Они уточнили, что в целом, по предварительной информации, в Днепропетровской области погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка.
"Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.
Глава области сообщил, что спасатели ищут еще одного человека.
Сегодня ночью россияне нанесли удар по населенным пунктам Днепропетровской области, под обстрелом оказался и областной центр.
Россияне били по железнодорожной инфраструктуре, среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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