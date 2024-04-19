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В Днепре из-под завалов достали тело женщины (фото)

Фото: в Днепре из-под завалов достали тело женщины (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Спасатели в Днепре деблокировали тело еще одной погибшей в результате сегодняшнего удара армии России по областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-под завалов многоэтажки деблокировано тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.

Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Они уточнили, что в целом, по предварительной информации, в Днепропетровской области погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка.

"Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Жертв может быть больше

Глава области сообщил, что спасатели ищут еще одного человека.

Удар оккупантов по Днепропетровской области

Сегодня ночью россияне нанесли удар по населенным пунктам Днепропетровской области, под обстрелом оказался и областной центр.

Россияне били по железнодорожной инфраструктуре, среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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