В Днепре из-под завалов достали тело женщины (фото)

"Из-под завалов многоэтажки деблокировано тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.

Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Они уточнили, что в целом, по предварительной информации, в Днепропетровской области погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка.

"Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Жертв может быть больше

Глава области сообщил, что спасатели ищут еще одного человека.