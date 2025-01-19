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В Днепре разоблачили врачей: "приписывали" мужчинам ВИЧ для снятия с учета

Днепр, Воскресенье 19 января 2025 09:58
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В Днепре разоблачили врачей: "приписывали" мужчинам ВИЧ для снятия с учета Фото: в Днепре разоблачили группу врачей ВВК (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция разоблачила группу врачей ВВК в Днепре. Фигуранты за взятки "приписывали" военнообязанным ВИЧ для снятия с учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что в Днепре разоблачили чиновников и врачей военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и других медицинских учреждений города, которые фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ.

Ложные данные вносили в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Такие действия позволяли "больным" мужчинам сняться с воинского учета и беспрепятственно выезжать из Украины.

За такие "услуги" военнообязанные платили 10 тысяч долларов.

Правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в авто. Изъяли технику, медицинскую документацию и другие вещи, подтверждающие причастность к незаконной деятельности.

Сейчас полицейские расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 368 УКУ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Фото: в Днепре разоблачили группу врачей ВВК (npu.gov.ua)

Незаконный выезд за границу

В начале года полиция провела более 600 одновременных обысков в рамках дел о незаконном выезде за границу военнообязанных. Было ликвидировано почти 50 схем незаконного выезда в 22 регионах Украины.

Кроме того, на днях полиция сообщила о новых масштабных обысках. Правоохранители разоблачили преступные схемы переправки мужчин за границу на территории 19 областей и провели 270 обысков.

Также ГБР объявило подозрение нардепу в организации незаконной переправки мужчин через границу. По информации источников РБК-Украина, подозрение вручили нардепу от партии "Батькивщина" Константину Бондареву.

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