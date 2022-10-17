В Днепре разоблачили чиновников-коррупционеров: требовали взятки за разрешение на похороны

В Днепре разоблачили чиновников городской ритуальной службы. Они потребовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ установила, что руководство ритуальной службы организовало незаконную схему. За взятки чиновники гарантировали места для погребения. Мошенники требовали от 10 до 50 тысяч гривен, несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тысячи гривен. Плата зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

В случае отказа родственников умершего платить "дань" чиновники намеренно затягивали процесс. Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн гривен.

СБУ задокументировала 9 фактов получения взяток. Правоохранители задержали 10 чиновников - почти весь персонал ритуальной службы. Во время обысков СБУ обнаружила черновую документацию и компьютерную технику с доказательствами, а также почти 5 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всем участникам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ разоблачили в Днепре чиновников ритуальной службы (ssu.gov.ua)