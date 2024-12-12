В Днепре разоблачили банду, которая ежемесячно зарабатывала полмиллиона гривен на метадоне

Заметим, что вчера в Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.

Также мы писали о разоблачении в Украине международной схемы контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

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