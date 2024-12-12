В Днепре разоблачили банду, которая ежемесячно зарабатывала полмиллиона гривен на метадоне
Прокуратура направила в суд дело наркогруппировки, которая сбывала метадон в Днепре. У подозреваемых изъяли наркотики, деньги и оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.
Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении шести местных жителей по факту приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенных организованной группой.
Расследованием установлено, что 39-летняя жительница Днепра, привлекая пятерых сообщников, организовала сбыт метадона на территории города.
Дельцы расфасовывали "товар" в пакеты и хранили по месту жительства для реализации. Заказы принимали по телефону, а сам наркотик сбывали из рук в руки во время личных встреч.
Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила дельцам до полумиллиона гривен прибыли.
В ходе санкционированных обысков в помещениях обвиняемых изъято:
- пакеты с наркотическими веществами,
- денежные средства,
- мобильные телефоны,
- компьютерная техника,
- банковские карты,
- электронные весы,
- черновые записи,
- патроны.
Заметим, что вчера в Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.
Также мы писали о разоблачении в Украине международной схемы контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.