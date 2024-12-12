В Днепре разоблачили банду, которая ежемесячно зарабатывала полмиллиона гривен на метадоне

Прокуратура направила в суд дело наркогруппировки, которая сбывала метадон в Днепре. У подозреваемых изъяли наркотики, деньги и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

В ходе санкционированных обысков в помещениях обвиняемых изъято:

Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила дельцам до полумиллиона гривен прибыли.

Дельцы расфасовывали "товар" в пакеты и хранили по месту жительства для реализации. Заказы принимали по телефону, а сам наркотик сбывали из рук в руки во время личных встреч.

Расследованием установлено, что 39-летняя жительница Днепра, привлекая пятерых сообщников, организовала сбыт метадона на территории города.

Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении шести местных жителей по факту приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенных организованной группой.

Заметим, что вчера в Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.

Также мы писали о разоблачении в Украине международной схемы контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

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