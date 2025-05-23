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В Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода: ГБР начало расследование

Фото: в Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре в пятницу, 23 мая, судья районного суда на мотоцикле сбил пешехода. Пострадавший погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

 

Фото: в Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода (dbr.gov.ua)

 

ДТП с судьей

Напомним, в мае 2023 года тогда еще председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на одном из блокпостов в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Как выяснилось позже, Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. У погибшего военного осталась жена и трое детей.

После этого суд решил избрать меру пресечения для Тандыра в виде содержания под стражей. Возможности внести залог для подозреваемого не предусмотрели.

При этом 6 августа этого года Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Алексея Тандыра с должности судьи.

Более подробно о смертельном ДТП - в материале РБК-Украина.

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