В Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода: ГБР начало расследование

По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Фото: в Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода (dbr.gov.ua)