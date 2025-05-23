В Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода: ГБР начало расследование

Фото: в Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода (dbr.gov.ua)

В Днепре в пятницу, 23 мая, судья районного суда на мотоцикле сбил пешехода. Пострадавший погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезв. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Фото: в Днепре судья на мотоцикле насмерть сбил пешехода (dbr.gov.ua)