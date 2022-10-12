В Днепре поднялся уровень воды: киевлянам объяснили, есть ли опасность и обратились с просьбой
В Днепре в пределах Киева фиксируется повышение воды, оно не превышает аварийных значений и связано с интенсивной работой ГЭС. Но киевлян просят снизить использование мощных электроприборов вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.
В КГГА отмечают, что городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели. При этом киевлян просят уменьшить использование мощных электроприборов в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 22:00.
"ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме - компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины", - добавляют в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве обновили графики приостановки подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану.
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