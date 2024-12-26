В Днепре мужчина выпрыгнул из автомобиля ТЦК с разбитой головой: реакция военкомата

В сети появилось видео, на котором мужчина с окровавленной головой выпрыгивает из автомобиля ТЦК. Он получил порезы, когда пытался выбить окно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook .

В ТЦК отметили, что 9 декабря сотрудники Нацполиции задержали мужчину за нарушение правил воинского учета. После этого мужчину вместе с военнослужащими ТЦК направили для составления протокола об административном правонарушении.

По информации областного военкомата, мужчина имел характерные признаки алкогольного опьянения. Когда задержанный услышал, что ему грозит ответственность за нарушения правил воинского учета, он пытался сломать двери и выпрыгнуть на полном ходу.

"Поскольку дверь открыть у данного гражданина не получилось, он выбил окно автомобиля и принялся на ходу вылезать на проезжую часть. Из-за своих неадекватных действий данный гражданин получил многочисленные порезы о стекло головы, рук, одежды", - уточнили в ТЦК.

Сейчас мужчина находится в розыске.