У Дніпропетровській області чоловік створював і поширював дитячу порнографію

Працівники кіберполіції в Дніпропетровській області викрили 59-річного чоловіка у створенні протиправного контенту. Фігурант займався створенням дитячої порнографії, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Кіберполіція встановила, що чоловік створював і розповсюджував контент в мережі Інтернет за допомогою файлообмінників та спеціалізованих форумів і отримував за це гроші.

У ході досудового розслідування встановлено, що до створення протиправного контенту чоловік залучив малолітню жительку міста Кам’янське.

"Фігурант з метою постійної взаємодії з дітьми працевлаштовувався на посади, функціональні обов’язки яких передбачають безпосередній контакт та роботу з дітьми", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків у нього було вилучено комп’ютерну техніку, роутери, флешносії, жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку оголошено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років ув‘язнення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні врегулюють відповідні норми в законодавстві і вдосконалять законодавство щодо захисту дітей від насильства.

Окрім того, Офіс генерального почав роботу над повною перезавантаженням системи захисту прав дитини.