RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік

Фото: у Дніпропетровській області чоловік загинув через вибух снаряду (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області через вибух забороненого касетного снаряда загинув мирний житель. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району підібрав нерозірваний касетний боєприпас. Під час того, як чоловік рухався на власному транспорті, снаряд здетонував. Постраждалий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: у Дніпропетровській області чоловік загинув через вибух снаряду (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, ворожі сили протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська область