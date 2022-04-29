У Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік

Зазначається, що 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району підібрав нерозірваний касетний боєприпас. Під час того, як чоловік рухався на власному транспорті, снаряд здетонував. Постраждалий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: у Дніпропетровській області чоловік загинув через вибух снаряду (t.me/pgo_gov_ua)