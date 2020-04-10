У Дніпропетровській області зросла кількість випадків COVID-19

У Дніпропетровській області 10 квітня лабораторно підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді.

Повідомляється, що нові випадки були підтверджені у жителів Першотравенська, Кривого Рогу та Дніпра. Всього в області 55 випадків коронавіруса.

"За даними лабораторних досліджень, проведених ГУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" на коронавірус отримано: 3 нових позитивні результату (Першотравенськ, Кривий Ріг, Дніпро), 145 негативних результатів. Станом на 15:20 10.04.2020 р. загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 55", - повідомили в облраді.

Всього в області перебуває 183 людини з підозрою на коронавірус. Загальна кількість обстежених на COVID-19 методом ПЛР - 771 осіб (з урахуванням повторно обстежених осіб всього проведено 906 досліджень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області зафіксували спалах коронавіруса в місті Першотравенськ. Епіцентром спалаху стало зібрання в біблійній школі. За даним фактом поліція відкрила справу.

Зазначимо, станом на ранок 10 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 2203 людина. За добу померли 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у країні становить 69.